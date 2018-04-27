Полиция назвала имена погибших при наезде микроавтобуса на людей

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В результате наезда микроавтобуса на людей в Торонто погибли восемь женщин и двое мужчин. Их имена в пятницу в ходе пресс-конференции назвали представители местных правоохранительных органов.

Victims of Yonge Street Tragedy officially identified at press conference by Toronto Police Homicide Inspector Bryan Bott & Ontario Chief Coroner Dr Kirk Huyer. There are 8 females & 2 males. The last 2 names on the graphic are males. Watch on Youtube: https://t.co/jGYUwt0LJg ^sm pic.twitter.com/Ek0HzTQ6pa — Toronto Police (@TorontoPolice) 27 апреля 2018 г.

​В понедельник минивэн наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек. Кроме того, по уточненным данным, пострадали 16 человек.

Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными.