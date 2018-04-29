В Ереване возобновились протесты: центральные улицы города перекрыты

В Ереване возобновились протестные шествия по центральным улицам города: зачем люди вышли на митинг?

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. В Ереване после двухдневной паузы возобновились протесты. Демонстранты, как и призвал лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян, перекрыли ряд столичных улиц, сообщает Sputnik Армения.

В акции принимают участие несколько десятков студентов, большинство из которых студенты Ереванского государственного университета и Ереванского медицинского университета имени Мхитара Гераци. Перекрыты прилегающие к площади Республики центральные улицы. Колонну студентов сопровождают полицейские.

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После двухдневной паузы Пашинян призвал своих сторонников возобновить мирную акцию гражданского неповиновения. Ожидается, что из-за протестов центральные улицы Еревана будут перекрыты до 16.00. Митинг пройдет вечером на площади Республики.

Встреча президента и лидера оппозиции

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян в ночь с субботы на воскресенье провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом оппозиционер сам сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Обсудили последние события во внутренней политике и возможные пути решения", — написал депутат.

Других деталей раскрывать Пашинян не стал.