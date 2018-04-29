СМИ: в Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за участие в ИГ

В воскресенье багдадский суд вынес вердикт в отношении 19 россиянок: каковы детали этого дела?

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Иракский суд приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 19 россиянок за участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

"Суд издал решение о пожизненном заключении в отношении 19 россиянок по обвинению в участии в ИГ", — сообщил телеканал.

Других деталей по этому делу иракский телеканал не приводит.

Ранее в апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил семь иностранок, в том числе двух россиянок, к пожизненному заключению. В МИД России отметили, что в тюрьмах Ирака содержится в настоящее время от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.