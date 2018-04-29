Чем завершились протесты в Ереване: что заявил лидер оппозиции

Оппозиционный депутат Никол Пашинян проведет в понедельник в парламенте Армении встречи с представителями всех фракций.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян призвал своих сторонников на время прекратить протестные акции. Об этом он сказал на митинге на площади Республики в воскресенье, сообщает Sputnik Армения.

© Sputnik / David Galstyan В Ереване возобновились протесты: центральные улицы города перекрыты

По его словам, за последний месяц он "90% дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях".

"Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах", — сказал Пашинян.

Он отметил, что не сможет работать спокойно в кабинетных условиях, если будет знать, что в разных уголках страны проводятся акции протеста.

"Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу", — отметил Пашинян.

Акции будут возобновлены с пяти часов по местному времени. В это время оппозиционер придет на площадь Гарегина Нжде, откуда шествием направится со своими сторонниками к площади Республики. Здесь он представит своим сторонникам итоги переговоров в парламенте.

Первого мая, с утра, митингующие опять соберутся на главной площади страны.

С чего все началось?

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после массовых общественных протестов. Вместе с ним ушло в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность главы кабмина с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года.

Оппозиция требует полной отставки правительства и ухода правящей Республиканской партии Армении (РПА). На митинге 25 апреля было принято решение, что "Мой шаг" объявляет своим кандидатом на пост премьера лидера движения Никола Пашиняна. Правящая РПА после отставки своего лидера Сержа Саргсяна решила не выдвигать кандидата на пост премьера.

Когда решится вопрос с премьером?

Вопрос избрания нового премьер-министра будет рассмотрен в парламенте 1 мая.

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Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян готов взять на себя ответственность и стать премьер-министром Армении. Об этом он заявил в воскресенье на митинге в Ереване.

"Есть большая вероятность, что наша победа 1 мая в парламенте страны станет юридическим фактом. Ваш кандидат станет главой кабмина страны", — добавил Пашинян.

Об отношениях с Россией

Пашинян также сообщил об итогах беседы с российскими парламентариями, прибывшими в эти дни в Ереван.

"Встреча прошла в теплой атмосфере, мы расстались друзьями, зафиксировав, что процесс смены власти не только не угрожает отношениям с Россией, но и в ближайшее время армяно-российские отношения будут развиваться и углубляться", — сказал оппозиционер. Он считает это весьма важным результатом.

В случае прихода к власти, Пашинян обещает поднять на новый уровень и сотрудничество с ЕС, Китаем, США, а также соседями — Грузией и Ираном.