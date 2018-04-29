23:38 29 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (29 апреля 2018). Еревaн

Чем завершились протесты в Ереване: что заявил лидер оппозиции

© Sputnik / Asatur Yesayants
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0

Оппозиционный депутат Никол Пашинян проведет в понедельник в парламенте Армении встречи с представителями всех фракций.

КИШИНЕВ, 29 апр — Sputnik. Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян призвал своих сторонников на время прекратить протестные акции. Об этом он сказал на митинге на площади Республики в воскресенье, сообщает Sputnik Армения.

Студенты на улицах Еревана. Архивное фото
© Sputnik / David Galstyan
В Ереване возобновились протесты: центральные улицы города перекрыты

По его словам, за последний месяц он "90% дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях".

"Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах", — сказал Пашинян.

Он отметил, что не сможет работать спокойно в кабинетных условиях, если будет знать, что в разных уголках страны проводятся акции протеста.

"Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу", — отметил Пашинян.

Акции будут возобновлены с пяти часов по местному времени. В это время оппозиционер придет на площадь Гарегина Нжде, откуда шествием направится со своими сторонниками к площади Республики. Здесь он представит своим сторонникам итоги переговоров в парламенте.

Первого мая, с утра, митингующие опять соберутся на главной площади страны.

С чего все началось?

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после массовых общественных протестов. Вместе с ним ушло в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность главы кабмина с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года.

Врио Премьер-министра Армении Карен Карапетян в мемориальном комплексе Цицернакаберд (24 апреля 2018). Ереван
© Sputnik / Aram Nersesyan
Послание и.о. премьера Армении к народу: "мы едины и сплочены"

Оппозиция требует полной отставки правительства и ухода правящей Республиканской партии Армении (РПА). На митинге 25 апреля было принято решение, что "Мой шаг" объявляет своим кандидатом на пост премьера лидера движения Никола Пашиняна. Правящая РПА после отставки своего лидера Сержа Саргсяна решила не выдвигать кандидата на пост премьера.

Когда решится вопрос с премьером?

Вопрос избрания нового премьер-министра будет рассмотрен в парламенте 1 мая.

Молдавское зеркало: Ереван избежал еврокапкана, куда попался Кишинев>>>

Лидер оппозиционного движения "Мой шаг" Никол Пашинян готов взять на себя ответственность и стать премьер-министром Армении. Об этом он заявил в воскресенье на митинге в Ереване.

"Есть большая вероятность, что наша победа 1 мая в парламенте страны станет юридическим фактом. Ваш кандидат станет главой кабмина страны", — добавил Пашинян.

Об отношениях с Россией

Пашинян также сообщил об итогах беседы с российскими парламентариями, прибывшими в эти дни в Ереван.

"Встреча прошла в теплой атмосфере, мы расстались друзьями, зафиксировав, что процесс смены власти не только не угрожает отношениям с Россией, но и в ближайшее время армяно-российские отношения будут развиваться и углубляться", — сказал оппозиционер. Он считает это весьма важным результатом.

В случае прихода к власти, Пашинян обещает поднять на новый уровень и сотрудничество с ЕС, Китаем, США, а также соседями — Грузией и Ираном.

По теме

В Ереване продолжаются протесты: собрались десятки тысяч человек
Кадры разгона акции протеста в Ереване
Протесты в Армении: есть пострадавшие и задержанные
Теги:
отношения, парламент, премьер, протесты, выборы, оппозиция, Никол Пашинян, Россия, Ереван, Армения
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури
    Успешный сезон

    В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок острова Гуам из космоса
Земля в иллюминаторе: как выглядит Крымский мост из космоса
В Москве из черепов парнокопытных создают произведения искусства
Необычные украшения: девушка создает аксессуары из черепов
Сколько лет флоту коммерческих самолетов ЕС
На чем летают в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться