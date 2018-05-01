Папа Римский поздравил трудящихся с праздником

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Папа Римский Франциск 1 мая, когда Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, напомнил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства.

"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter, передает РИА Новости.

Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа Римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.

Напомним, что во многих странах мира сегодня отмечается "Международный день солидарности трудящихся".История празднования 1 Мая началась в США. 1 мая 1886 года в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

Спустя несколько лет на Парижском конгрессе второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими было решено ежегодных проводить 1 мая рабочие демонстрации.