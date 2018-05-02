Что произошло, пока все спали: землетрясение, аресты и нелепая смерть

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Прошедшая ночь оказалась нервной во всех отношениях.

В Греции произошло землетрясение. Если посмотреть на карту, то это недалеко от нас. Балканский полуостров периодически "трясет". Землетрясение магнитудой 4,1 произошло недалеко от греческой столицы.

Эпицентр землетрясения располагался в 28 километрах к северо-востоку от Афин. Глубина подземных толчков составила 9 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается, передает РИА Новости с ссылкой на Институт геодинамики Национальной обсерватории Афин.

Аресты в Париже

В Париже 1 мая прошла манифестация. Сначала она была мирной, а затем провокаторы устроили беспорядки: били витрины магазинов, кидали в полицейских камни и сожгли автомобили. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

© REUTERS / Philippe Wojazer Полиция Парижа: после беспорядков были арестованы более 100 человек

Ночью парижская полиция снова не выдержала и арестовала более 100 человек. Впрочем, французским правоохранителям сегодня прибавится еще работы. Ночью в центре города группа преступников ограбила ювелирный магазин. Приехали воры на велосипедах. Взломали дверь магазина на улице Сэн-Пэр и собрали значительное число колец, подвесок и браслетов, прежде чем сработала сигнализация. Товар они похитили на сумму 300 тысяч евро.

Нелепая смерть в Индии

В Индии муж фактически убил свою жену, закопав ее в коровьем навозе. Так он пытался спасти несчастную от змеиного укуса. В итоге женщина задохнулась.

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Впрочем, виновным окажется не муж погибшей, а… заклинатель змей, к которому семья обратилась за помощью. Он и посоветовал "окунуться" в навоз. Эксперты отмечают: суеверия в Индии стали широкомасштабной социальной проблемой, чаще всего возникающей из-за неграмотности сельского населения.