Привет, я твоя судьба: Facebook запускает функцию онлайн знакомств

Что любопытно, новая функция будет предлагать пользователям познакомиться с противоположным полом не из числа их друзей.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Новая функция появится в соцсети Facebook. Пользователи смогут создать специальную анкету, которая не будет доступна для просмотра друзьям.

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Новый механизм позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — заявил Цукерберг.

Новая функция будет предлагать пользователям кандидатов не из числа их друзей. Кстати, на фоне заявления Цукерберга акции компаний онлайн-знакомств Match и IAC обрушились на 20% и 10% соответственно.