Пока все спали: порногейт Трампа, переговоры с Пекином и смерть известного певца

КИШИНЕВ, 3 мая– Sputnik. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что американская делегация прибыла в Китай для проведения переговоров по торговле. Глава Белого дома планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Наша замечательная команда — в Китае, пытается договориться о единых "правилах игры" в торговле! Я жду, что в ближайшее время мы будем вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас всегда будут хорошие отношения!" — написал Трамп.

Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год, отмечает РИА Новости. © AP Photo / Charlie Neibergall Трамп: США не хотят быть мировым полицейским и тратить на это огромные деньги

Порноскандал, в котором якобы замешан президент США, продолжается. Теперь к этой неприятной истории присоединился бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Он заявил, что Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с президентом.

На вопрос, знал ли Трамп об этой договоренности, Джулиани ответил: "Он не знал подробностей этого, насколько мне известно. Но он знал об общей договоренности, что Майкл Коэн позаботится о таких вещах, как, например, я позаботился бы о таких вещах для моих клиентов. Я не обременяю их каждым отдельным аспектом. Это занятые люди", — сказал Джулиани, которого цитирует РИА Новости. © Sputnik / Miroslav Rotari Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность

В Нью-Йорке в возрасте 79 лет умер известный советский эстрадный певец, народный артист России Вадим Мулерман. О его смерти сообщила певица и друг семьи Нина Бродская.

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Мулерман получил народную известность в СССР в 1960-х годах. Он первым исполнил такие известные песни, как "Лада" Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, "Трус не играет в хоккей" Александры Пахмутовой, Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, "Как хорошо быть генералом" Вадима Гамалии и Михаила Танича. Также он исполнял композиции Давида Тухманова, Роберта Рождественского и других.