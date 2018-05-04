Что произошло, пока все спали: заявления о "Новичке" и полете на Луну

Когда первый российский космонавт может отправиться к Луне, и кто подтвердил производство в Чехии газа семейства "Новичок" - в утреннем обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Пока все спали в мире и в Молдове произошли события, которые могут повлиять на сегодняшний день.

Например, неправительственная организация "Белые каски", лишилась финансирования Госдепа, и, возможно, ее представители покинут Сирию.

О прекращении финансирования НПО сообщил американский канал Си-би-эс. Напомним, что 7 апреля "Белые каски" распространили сообщения о якобы применении в сирийском городе Дума химического оружия. Этот "месседж" привел к тому, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по позициям армии Сирийской республики. В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Ждем полета на Луну

Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщает РИА Новости.

Москва и Вашингтон в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway.

Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.

Грандиозный обман

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о многочисленных обманах со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и перечислила три факта лжи в деле об отравлении британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом Захарова написала на своей страничке в социальной сети Facebook.

Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна.

Вторым обманом Захарова обозначила заявления Мэй о наличии у России мотива для покушения на Скрипалей в связи "с исторически плохим поведением России".

Третье вранье — заявления о производстве "Новичка" в России.

Захарова пообещала, что на сегодняшнем брифинге расскажет подробно обо всем этом.

Нет — Трампу!

В Лос-Анджелесе решили избавиться от последней статуи голого Трампа. Всего таких изваяний было три: одну скульптуру снесли, другую конфисковали. Третья "фигура" ушла с молотка на аукционе. Обошлась она покупателю почти в 30 тысяч долларов.Любопытен еще один момент: статую купил американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс.

Скульптуры придумали и установили два года назад представители творческой лаборатории Indecline, объединяющая художников, дизайнеров, музыкантов, актеров и журналистов.

Женский парламент в Молдове

Депутаты молдавского парламента вспомнили о гендерных вопросах. Правда, без споров не обошлось.

А дело в том, что группа законодателей протолкнула законопроект, в котором сказано, что партии, которые включат в свои списки женщин смогут получить дополнительные средства из бюджета.

Некоторым депутатом это не понравилось, пытались найти компромисс, но в итоге закон приняли. Закон, правда, вступит в силу 1 января 2019 года. Что он предусматривает:40% общего объема субсидий будут распределяться между политическими партиями в соответствии с достигнутыми на парламентских выборах результатами.

Еще 40% — в соответствии с результатами на местных выборах. 10% пропорционально получат политические партии, которые будут соблюдать квоту не менее 40% женщин среди кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам на парламентских выборах, а 5% — партии с количеством женщин, избранных на должность депутата в парламенте по одномандатным округам. Еще 5% пропорционально получат политические партии с избранной в ходе местных и парламентских выборов молодежью, отмечается в пояснительной записке к теперь уже новому закону.

"Новичок" в Чехии

Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб.

"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать.

В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230", — сказал Земан, которого цитирует РИА Новости.

Президент также обратил внимание на проблему классификации токсина.

По его словам, в документах военной разведки говорилось, что вещество А-230 полностью аналогично агенту "Новичок", в то же время в докладе СБИ это утверждение опровергалось.

Подробности крушения самолета в Сирии

Один из двигателей истребителя Су-30СМ ВКС России, потерпевшего крушение в Сирии, перед падением резко потерял тягу, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin В Сирии разбился российский военный самолет

Проблемы у самолета появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью.

В этот момент по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.