10:29 04 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Полнолуние

Что произошло, пока все спали: заявления о "Новичке" и полете на Луну

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
273 0 0

Когда первый российский космонавт может отправиться к Луне, и кто подтвердил производство в Чехии газа семейства "Новичок" - в утреннем обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Пока все спали в мире и в Молдове произошли события, которые могут повлиять на сегодняшний день.

У компьютера, архивное фото
© Fotolia / Paolese
Стоп, фальшь! Почему "Белые каски" создавали фейки о спасении детей в Сирии, а весь мир молчит

Например, неправительственная организация "Белые каски", лишилась финансирования Госдепа, и, возможно, ее представители покинут Сирию.
О прекращении финансирования НПО сообщил американский канал Си-би-эс. Напомним, что 7 апреля "Белые каски" распространили сообщения о якобы применении в сирийском городе Дума химического оружия. Этот "месседж" привел к тому, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по позициям армии Сирийской республики. В МИД России это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Ждем полета на Луну

Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщает РИА Новости. 

© Photo: ESO/NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/F. Vogt et al.
Последние космические новости
15

Москва и Вашингтон в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway.

Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.

Грандиозный обман

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о многочисленных обманах со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и перечислила три факта лжи в деле об отравлении британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом Захарова написала на своей страничке в социальной сети Facebook.

Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна.
Вторым обманом Захарова обозначила заявления Мэй о наличии у России мотива для покушения на Скрипалей в связи "с исторически плохим поведением России".

Мария Захарова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Захарова: у атаки на Сирию и "дела Скрипалей" - один "спусковой механизм"

Третье вранье — заявления о производстве "Новичка" в России.
Захарова пообещала, что на сегодняшнем брифинге расскажет подробно обо всем этом.

Нет — Трампу!

В Лос-Анджелесе решили избавиться от последней статуи голого Трампа. Всего таких изваяний было три: одну скульптуру снесли, другую конфисковали. Третья "фигура" ушла с молотка на аукционе. Обошлась она покупателю почти в 30 тысяч долларов.Любопытен еще один момент: статую купил американский ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс.

Скульптуры придумали и установили два года назад представители творческой лаборатории Indecline, объединяющая художников, дизайнеров, музыкантов, актеров и журналистов.

Женский парламент в Молдове

Депутаты молдавского парламента вспомнили о гендерных вопросах. Правда, без споров не обошлось.

Василе Ботнарь, директор Службы информации и безопасности
© Photo: Serviciul de Informaţii şi Securitate
Первые заявления нового главы СИБ — что он сказал своим подчиненным

А дело в том, что группа законодателей протолкнула законопроект, в котором сказано, что партии, которые включат в свои списки женщин смогут получить дополнительные средства из бюджета.

Некоторым депутатом это не понравилось, пытались найти компромисс, но в итоге закон приняли. Закон, правда, вступит в силу 1 января 2019 года. Что он предусматривает:40% общего объема субсидий будут распределяться между политическими партиями в соответствии с достигнутыми на парламентских выборах результатами.

Еще 40% — в соответствии с результатами на местных выборах. 10% пропорционально получат политические партии, которые будут соблюдать квоту не менее 40% женщин среди кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам на парламентских выборах, а 5% — партии с количеством женщин, избранных на должность депутата в парламенте по одномандатным округам. Еще 5% пропорционально получат политические партии с избранной в ходе местных и парламентских выборов молодежью, отмечается в пояснительной записке к теперь уже новому закону.

"Новичок" в Чехии

Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб. 

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов
Захарова: никогда ни в СССР, ни в России не было разработок вещества "Новичок"

"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать.

В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230", — сказал Земан, которого цитирует РИА Новости. 

Президент также обратил внимание на проблему классификации токсина.

По его словам, в документах военной разведки говорилось, что вещество А-230 полностью аналогично агенту "Новичок", в то же время в докладе СБИ это утверждение опровергалось.

Подробности крушения самолета в Сирии 

Один из двигателей истребителя Су-30СМ ВКС России, потерпевшего крушение в Сирии, перед падением резко потерял тягу, сообщает РИА Новости.

Сирия, архивное фото
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
В Сирии разбился российский военный самолет

Проблемы у самолета появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью.

В этот момент по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей.

По теме

В Приднестровье активно проводится акция "Георгиевская ленточка"
Студенты из Молдовы получили стипендии мэра Москвы
Теги:
новичок, полет, Чехия, Сирия, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

  • Учебные сборы для резервистов Okas
    Все на фронт!

    Параллельно с самыми масштабными в истории Эстонии военными учениями правительство республики распорядилось о призыве резервистов на срочные сборы.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Условия благоприятствуют

    Благоприятные экономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы бюджета, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Вид на центральную часть города (Старый город) Берна и реку Ааре
    Часы для Швейцарии

    Стали известны данные по торговому обороту между Грузией и Швейцарией. Среди грузинского экспорта – необработанное золото и часы.

  • Санчарский перевал, 2012. Экспедиция Стезей Героев
    Поиски продолжаются

    Начатые на Санчарском перевале поиски останков погибших в Великой Отечественной войне будут продолжены – уже найдены 33 солдата и офицера.

  • Абитуриентка пишет диктант
    Осетинский диктант

    Осетины, проживающие в культурной столице России — Санкт-Петербурге - напишут диктант на осетинском языке.

  • Янис Кузинс
    Информационный контроль

    Лидера "Объединения против нацизма" Яниса Кузинса опять заблокировал Facebook, общественник связывает это с продвижением акции "Бессмертный полк" в Юрмале.

  • Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько
    Российский ответ

    Промышленность и экономика Литвы разваливаются, и ответ Москвы в этой сфере на антироссийские действия Вильнюса будет самым эффективным, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018": как это было
Очевидец снял момент взрыва на еврейском фестивале в Лондоне
Момент взрыва на фестивале в Лондоне попал на видео
Зависимость стран Европы от российского газа
Зависимость ЕС от российского газа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться