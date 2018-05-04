Дели показала округлившийся животик: модель светится от счастья

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Ксения Дели опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на снимке она предстала "в интересном положении", тем самым модель подтвердила давно появившиеся слухи о своей беременности.

Уроженка Молдовы вышла замуж за египетского миллиардера Оссаму Фати Рабах аль-Шарифа в июне 2016 года. Роскошная свадьба состоялась на греческом острове Санторини, ее посетило несколько сотен гостей.

Слухи о беременности модели появились еще в начале 2018 года, однако сама Дели до этого момента никак их не подтверждала.

У знаменитости есть множество подписчиков. После появления последнего фото они принялись активно ее поздравлять.