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Ксения Дели

Дели показала округлившийся животик: модель светится от счастья

© Photo: Instagram/ XeniaDeli
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (91)
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Молдавская модель Ксения Дели подтвердила слухи о своей беременности.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Ксения Дели опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на снимке она предстала "в интересном положении", тем самым модель подтвердила давно появившиеся слухи о своей беременности.

Модель Ксения Дели
© Photo: Insatgram / Xenia Deli
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Уроженка Молдовы вышла замуж за египетского миллиардера Оссаму Фати Рабах аль-Шарифа в июне 2016 года. Роскошная свадьба состоялась на греческом острове Санторини, ее посетило несколько сотен гостей.

Слухи о беременности модели появились еще в начале 2018 года, однако сама Дели до этого момента никак их не подтверждала.

У знаменитости есть множество подписчиков. После появления последнего фото они принялись активно ее поздравлять.

Blessed 🤰🏽🐣❤️🤗

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 3 Май 2018 в 9:20 PDT

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (91)

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Теги:
Инстаграм, беременность, Ксения Дели, Общество
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