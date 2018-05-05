Что произошло, пока все спали: землетрясение и удары по ИГ* в Сирии

Пока все спали, в мире и в Молдове произошли события, которые могут повлиять на сегодняшний день - подробности в утреннем обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайях близ селения Леилани-Эстейтс, где ранее объявили эвакуацию из-за извержения вулкана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

© AP Photo / Вранча опять разбушевалась: в Румынии произошло новое землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к юго-западу от Леилани-Эстейтс.

Очаг находился на глубине 6,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, отмечает РИА Новости.

Удары против ИГ*

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входят авианосец класса "Нимиц" под названием "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения, сообщает РИА Новости.

Пентагону могут разрешить отступать от санкций против России

В проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, который рассмотрит комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, включена возможность отступать от санкций против России.

Подобная мера, как отмечается, позволит американским военным работать с теми странами, которые ранее имели близкие отношения с Россией, пишет РИА Новости.

Марш Победы

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что возглавит Марш Победы, запланированный в Кишиневе на 9 мая.

"Для меня это День Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что для всех граждан Республики Молдова, хотя, может быть, есть какая-то категория, которая не хочет этого признавать, но он остается Днем Победы. Считаю, что в Молдове День Победы был, есть и обязательно будет", — сказал Додон в интервью одному из местных телеканалов.

Именно поэтому, каждый год в республике серьезно готовятся к этому празднику.