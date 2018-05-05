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Сейсмограф. Землетрясение

Что произошло, пока все спали: землетрясение и удары по ИГ* в Сирии

Getty Images
Общество
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Пока все спали, в мире и в Молдове произошли события, которые могут повлиять на сегодняшний день - подробности в утреннем обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Гавайях близ селения Леилани-Эстейтс, где ранее объявили эвакуацию из-за извержения вулкана, сообщает Геологическая служба США (USGS). 

Сейсмограф
© AP Photo /
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Эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах к юго-западу от Леилани-Эстейтс.

Очаг находился на глубине 6,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, отмечает РИА Новости.

Удары против ИГ*

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии, сообщила пресс-служба ВМС США.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входят авианосец класса "Нимиц" под названием "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения, сообщает РИА Новости.

Пентагону могут разрешить отступать от санкций против России

В проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, который рассмотрит комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США, включена возможность отступать от санкций против России. 

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© Photo: РИСИ ТВ
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Подобная мера, как отмечается, позволит американским военным работать с теми странами, которые ранее имели близкие отношения с Россией, пишет РИА Новости.

Марш Победы

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что возглавит Марш Победы, запланированный в Кишиневе на 9 мая.

"Для меня это День Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что для всех граждан Республики Молдова, хотя, может быть, есть какая-то категория, которая не хочет этого признавать, но он остается Днем Победы. Считаю, что в Молдове День Победы был, есть и обязательно будет", — сказал Додон в интервью одному из местных телеканалов.

Именно поэтому, каждый год в республике серьезно готовятся к этому празднику.

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Теги:
мир, землетрясение, события, Окружающая среда
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