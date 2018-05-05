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Бюджетный отпуск: как экономить на отелях и жить с комфортом

© Sputnik / Борис Бабанов
Общество
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (27)
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Заядлая путешественница Екатерина Пиунова рассказала читателям Sputnik, как найти недорогое жилье за границей: всю информацию она собирала на протяжении двенадцати лет и сегодня охотно ею делится с людьми.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. До лета остался всего месяц, уже сейчас многие наши граждане задумываются о том, где они проведут свой отпуск. 

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Как правило, две самые существенные затраты, которые приходится совершить при путешествии, — это билеты на самолеты и оплата гостиницы. Сегодня некоторым уже недостаточно просто куда-то съездить в отпуск, появляются различные требования к условиям и комфорту, однако за свои требования необходимо и платить. Но если знать некоторые секреты, то номер в отеле высокой категории можно приобрести по выгодной цене.

Путешественница Екатерина Пиунова рассказала Sputnik Эстония, что если человек решил отправиться в спонтанное путешествие и заранее ничего не забронировал, то он должен быть готов к тому, что в пункте назначения ему придется потратить время на поиски жилья.

"Чаще всего такое жилье будет либо дорогим и именно поэтому его никто не забронировал, либо плохим и некомфортным, где никто из путешественников не захотел останавливаться на ночлег", — говорит Пиунова.

По ее словам, если бронировать отель заранее (хотя бы за полгода, как и билеты на самолет), велика вероятность того, что турист найдет подходящий для себя вариант за приемлемые деньги.

Стоимость зависит от сезона

Стоимость номера в отеле постоянно меняется.

Цена будет зависеть от туристического сезона и от количества свободных мест в гостинице в выбранный вами период.

В высокий сезон и цены будут высокими, а когда он заканчивается и спрос уменьшается — цены значительно снижаются.

Поиск в системах бронирования

Екатерина Пиунова отметила, что чаще всего для поиска гостиниц люди пользуются такими системами онлайн-бронирования, как booking.com или agoda.com

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Второй сервис больше подходит для поиска отелей в Азии, так как на нем представлен немалый выбор гостиниц по выгодной цене именно в том регионе.

В таких системах отели можно искать по ценовой категории, по определенному региону, по типу номера или с необходимым набором услуг: парковкой, бесплатным интернетом, завтраком или на берегу моря.

Цены на сайте agoda.com могут быть указаны без налога — как правило, к стоимости надо прибавить еще 17%. Точная сумма будет указана в описании.

Не всегда фотографии отеля совпадают с реальной картиной, а поэтому необходимо обращать внимание на отзывы тех, кто уже останавливался в этой гостинице. Внимательно надо читать и условия бронирования и аннулирования заказа.

Заядлая путешественница обращает внимание на то, что у системы booking.com действует "гарантия лучшей цены" — это означает, что если человек найдет цену ниже, но за идентичные условия, то они обещают вернуть разницу.

Бронирование номера напрямую у отеля

Напрямую на официальной странице бронировать отель Екатерина Пиунова рекомендует в том случае, если речь идет о сети гостиниц класса люкс. 

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Они достаточно часто устраивают различные акции и делают хорошие предложения, которых в системах онлайн-бронирования не видно. Это может быть какое-то выгодное предложение (например, три ночи по цене двух) или дополнительные услуги: улучшенный номер, спа-процедуры, ранний заезд.

Для тех, кто рассчитывает на совсем бюджетное путешествие, существует Airbnb — онлайн-площадка для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Но сама Пиунова пользуется услугами этого сайта только тогда, когда никаких других вариантов больше нет.

По ее словам, в Airbnb взимается не только стоимость аренды жилья, но и плата за уборку и дополнительные сборы по содержанию жилья, поэтому этот вариант надо рассматривать только на продолжительный срок, а не на одну ночь. Иначе не будет никакой экономии.

Второй момент, на который Екатерина Пиунова обратила свое внимание, — туристу необходимо каким-то образом встретиться с хозяином жилья, чтобы забрать у него ключи от квартиры. У туриста нет никакой гарантии, что владелец дождется его или придет на место в назначенное время.

"У моих знакомых уже была однажды такая история. Их рейс задержали, и самолет прилетел с опозданием, а хозяин квартиры не дождался людей, так как ему надо было уезжать. В два часа ночи мои знакомые стояли на улице и решали, что им делать", — сказала она.

Блогер добавила, что если турист бронирует номер в отеле, то на 90% может быть уверен в том, что когда приедет в пункт назначения, его гостиница будет стоять на месте и ее двери будут открыты.

Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (27)

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Теги:
отели, гостиница, жилье, проживание, как найти дешевый отель, Общество
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