Что произошло, пока все спали: пожар в торговом центре и акции протеста

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КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Протестные акции прошли в крупных городах России, в Петербурге сотни задержанных.

© RIA Novosti . Alexei Boitsov Какой сегодня праздник 6 мая

Протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В Петербурге, по данным ГУМВД, были задержаны около 200 нарушителей из приблизительно 2 тысяч участников несанкционированной акции.

Как сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре МВД России, "в большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников", и несмотря на то, что не все они были согласованы с местными органами власти, "в ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено".

Самолеты-разведчики

Два американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России, об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 departed Mildenhall at 0620z — Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/4POpQrVLBC — Mil Radar (@MIL_Radar) 5 мая 2018 г.

​Самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Британии, провел полет над Балтикой и Польшей вблизи границ Калининградской области.

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Другой самолет, Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии, также выполнил полет над Балтикой вблизи Калининградской области.

По данным Минобороны, только за одну неделю в конце апреля разведку у границ России провели 17 иностранных самолетов. Истребителям дежурных сил ПВО десять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения, отмечает РИА Новости.

Пожар в торговом центре

В торговом центре в Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар, его площадь оценивается по меньшей мере в 2,2 тысячи квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным МЧС, в момент возгорания посетителей в торговом центре не было.

© Sputnik / Вадим Русу Пожары в Молдове: цифры и факты

Как уточняют местные СМИ, практически одновременно с этим произошел пожар в другом ТЦ на территории Ноябрьска. Предполагается, что оба здания могут принадлежать одному предпринимателю, сообщает РИА Новости.

В Ливане пройдут первые за девять лет парламентские выборы

На 128 мест в парламенте претендуют 583 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37.

Несмотря на объявленный в субботу режим тишины, в разных городах сторонники различных партий по собственной инициативе продолжили устраивать автопробеги с флагами и портретами кандидатов, отмечает РИА Новости.