Исчезнувшие: более тысячи мигрантов пропали без вести в мире в 2018 году

Страшные цифры миграции: по всему миру зарегистрировано 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Сегодня миграционные процессы в мире принимают все более интенсивный характер. Однако у этого явления есть и негативный аспекты. Свыше тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести по всему миру за первые четыре месяца 2018 года.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает РИА Новости.

"По всему миру МОМ зарегистрировала 1,067 человек, которые погибли или пропали без вести во время миграции в 2018 году, в том числе в районе Средиземного моря", — сказал он.

В частности, по данным организации, в Средиземном море с 1 января по 2 мая 2018 года погибли 615 человек.

До европейских берегов при этом добрались 22 тысячи 699 мигрантов и беженцев. Это почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года.