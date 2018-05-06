Певица Юлия Самойлова возглавила шествие "Бессмертного полка" в Лиссабоне

Представительница России на конкурсе "Евровидение 2018" Юлия Самойлова приняла участие в акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.

КИШИНЕВ, 6 мая —Sputnik. В воскресенье в Лиссабоне состоялось шествие "Бессмертного полка" состоялось. В акции приняли участие 1200 человек, сообщает РИА Новости.

Колонну возглавила певица Юлия Самойлова — российская участница международного музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в этом году в Лиссабоне.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе 9 мая пройдет Бессмертный полк

Организаторами ставшего уже традиционным "Праздника Победы и Мира" стали ассоциация соотечественников "Шанс+" и общественная португальская ассоциация "Юрий Гагарин" при поддержке других организаций соотечественников из различных регионов Португалии и при содействии со стороны столичной мэрии.

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.