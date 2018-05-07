Пока все спали: Додон обещал не пускать НАТО в Молдову и пятая часть Рэмбо

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что никаких баз НАТО в республике не появится.

© RIA Novosti . Vitaly Anjkov Страшно, аж жуть: почему в НАТО боятся российского флота

"НАТО – это зло"

В интервью телеканалу "Звезда" лидер страны заявил, что он лично объехал все военные базы в республике. П

о его словам, он убедился, что никаких угроз и попыток строительства чужих баз нет и не будет.

Додон также отметил, что все попытки привести НАТО в республику в обход закона, или проделав манипуляции в Конституционном суде, – чреваты.

"Даже если кто-то попытается через Конституционный суд как-то это обойти, будут народные волнения в Молдове, и это плохо закончится для тех, кто запустит этот процесс", — сказал президент.

Гнев "богини"

Не менее 30 домов разрушены потоками лавы извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа. Этот вулкан называют одним из самых активных действующих на планете. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов. Извержение продолжается, передает РИА Новости.

Три человека пострадали в Лондоне в результате атаки с использованием кислоты. По информации британских СМИ, инцидент произошел в восточном районе Далстон. Жертвами нападения стали молодые люди в возрасте 17, 22 и 27 лет, они были доставлены в больницу. Полиция пока не вычислила преступника.

"Машина времени" осталась без одного машиниста

Руководитель и участник группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался в ночь с 5 на 6 мая после борьбы с серьёзной болезнью.

"Он болел очень долго, у него было серьёзное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более десяти лет передвигался в инвалидной коляске. Всё это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением"", — сообщил пресс-секретарь музыкальных коллективов Антон Чернин.

Рэмбо возвращается

Похоже, вечный экранный соперник Арнольда Шврцнеггера Сильвестр Сталлоне продолжает копировать его во всем.

© Sputnik / Владимир Астапкович "Собибор" – урок всему человечеству

Как известно, "железный Арни" заявил, что снимется в новой серии "Терминатора". Так вот, Сталлоне уже прочитал сценарий "Рэмбо-5" и дал согласие на съемки, передает РИА Новости.

В пятой части киноэпопеи о ветеране войны во Вьетнаме дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.

Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.