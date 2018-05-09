Лукашенко поздравил с Днем Победы лидеров Молдовы, России и других стран

В поздравительном послании подчеркивается, что наши предки показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в годовщину Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, в том числе президенту Молдовы Игорю Додону и российскому лидеру Владимиру Путину.

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"Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства. Наши деды и прадеды, проявив несгибаемый характер, отвагу и самопожертвование, совершили великий подвиг. Показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине. Благодаря силе единства и сплоченности народов вписали в страницы общей истории Великую Победу", — говорится в сообщении.

Лукашенко также направил поздравительные послания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну, президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, президенту Украины Петру Порошенко.