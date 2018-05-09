Путин: День Победы всегда будет праздником гордости и немеркнущей памяти

Российский лидер, выступая на Красной площади, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. День Победы всегда будет священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти, заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади.

"Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны — праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти", — заявил Путин.

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Российский лидер напомнил, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".

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"Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны", — сказал Путин.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы никогда не позволим сделать это. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других", — заявил Путин.

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Российский лидер напомнил, что советский народ сражался самоотверженно, и ни одна страна мира не отражала такого нашествия, как СССР во время Великой Отечественной войны.

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"Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе, трудились героически и женщины, и дети ради Родины, ради победы, ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны", — сказал Путин.