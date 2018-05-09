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Гамбургер, фото из архива

Важно знать: названы продукты, вредные для сердца человека

CC0 / roobertoo / Hamburger
Общество
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В результате исследований американские врачи опубликовали список блюд и продуктов, опасных для организма человека.

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Врачи из США представили список из десяти продуктов, наносящих самый большой урон сердечно-сосудистой системе, сообщает Sputnik Азербайджан. 

Гамбургеры — больше вреда, чем пользы 

У людей, которые придерживаются диеты из высококачественной говядины и зелени, могут быть преимущества в "сердечных вопросах". Насыщенные жиры в сочетании с углеводами способны оказать пагубное влияние на здоровье сердца. 

Самый большой в мире гамбургер
© Ruptly .
Новый мировой рекорд: гигантский гамбургер изготовили в Германии

При этом рестораны быстрого питания в большинстве своем используют ингредиенты не самого высокого качества, а также нездоровые методы приготовления пищи.

Обработанное мясо и колбасные изделия

Колбасы и обработанное мясо также могут содержать насыщенные жиры. Но даже в диетических продуктах этой категории весьма высоко количество соли. По данным Американской кардиологической ассоциации, всего шесть тонких ломтиков мясных деликатесов этого вида могут содержать половину ежедневной рекомендуемой дозы натрия. Натрий, в свою очередь, напрямую связан с повышением кровяного давления.

Блюда глубокой прожарки: скажем "нет" картошке фри

Ряд исследований связывает потребление жареной пищи, такой как картофель фри, жареный цыпленок и другие закуски, с повышенным риском заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Витрина поросенок
© Sputnik / Валерий Мельников
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Используемые для приготовления этих блюд способы жарки создают трансжиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

При этом можно делать такие блюда дома, используя оливковое или кокосовое масло.

Конфеты

Диеты с высоким содержанием сахара могут стать не менее серьезной угрозой для сердца.

Сахар способствует появлению лишнего веса, повышению холестерина и диабету. Сахар — главный ингредиент, которого следует избегать людям с высоким риском или уже имеющимися заболеваниями сердца.

Безалкогольные напитки и подслащенные соки

Эта группа продуктов является одним из самых крупных "поставщиков" сахара в организм.

Сладкие злаки

Даже продукты, которые рекламируются как часть здоровой диеты, например, сухие завтраки, перегружены сахаром. 

Как приготовить вкусную кашу
© Sputnik /
Завтрак дня: как приготовить полезную и вкусную кашу

Употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что в течение дня человеку хочется потребить еще больше сахара. Вместо этого рекомендуется есть фрукты с тостами из цельной пшеницы.

Печенье и выпечка

Большая часть хлебобулочных изделий, особенно производимых на коммерческой основе, также полны сахара и, вероятно, готовятся с использованием насыщенных жиров. Два эти ингредиента вместе оказывают серьезное "давление" на сердце.

Маргарин

В маргарине распространены трансжиры, о которых говорилось ранее. Часто маргарин продают как более здоровую альтернативу маслу. Относительно безопасен мягкий маргарин, который не содержит частично гидрогенизированных масел, или оливковое масло.

Пицца

После колбасы и обработанного мяса пицца занимает второе место в списке "солевых бомб" Американской кардиологической ассоциации. В продуктах, из которых готовится это блюдо, содержатся натрий и насыщенный жир, а в соусах для нее — еще и сахар. 

Почти 2 км пиццы: в США приготовили рекордно длинную Маргариту
© Ruptly .
Почти два километра пиццы: в США испекли рекордно длинную Маргариту

Эксперты советуют ограничивать себя двумя кусочками пиццы, а также отдавать предпочтение вегетарианским начинкам.

Диетическая газировка

Диетические газировки содержат меньше жира и калорий, однако имеют "темную сторону". Исследования указывают, что диетическая содовая напрямую связана с развитием диабета и ожирения. Люди, употребляющие диетические газировки, как правило, гиперкомпенсируют и потребляют больше калорий, а вещества, содержащиеся в этих напитках, могут изменять полезные бактерии в желудке и делать людей более склонными к ожирению.

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Теги:
вредные продукты, питание, сердце, здоровье, еда
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