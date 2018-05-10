Два пилота из США облетели Землю и высадились на Сахалине

За время путешествия пилоты посетили Канаду, Новую Зеландию, Шотландию, Грецию, Исландию, Египет, Индию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Россию.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Два американских пилота в рамках кругосветного путешествия высадились на Сахалине, сообщает РИА Новости.

"Гости из штатов Оклахома и Аризона путешественники Арчер Уильям Пол и Чу Пер Жоу прибыли на остров в рамках кругосветного путешествия на частном самолете Eclipse 500", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Южно-Сахалинск".

За время путешествия, начавшегося 23 апреля, пилоты посетили Канаду, Новую Зеландию, Шотландию, Грецию, Исландию, Египет, Индию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею и Россию.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Фотофакт: 75 лет назад женщины Молдовы создали авиаэскадрилью

Далее путешественники вылетели в Петропавловск-Камчатский, а после отправятся домой, сообщили в пресс-службе.

По рассказам летчиков, это небольшое путешествие вокруг Земли – абсолютная авантюра. Инициатор воздушного круиза Чу Пер Жоу таким образом решил осуществить мечту своего детства, три года назад он запланировал эту поездку и, наконец, ее удалось реализовать вместе с другом.

Легкий реактивный пассажирский самолет Eclipse 500 может находиться в полете до трех часов, поэтому каждый перелет был спланирован тщательно и состоял из отрезков от полутора до трех часов в воздухе. Небольшой самолет развивает скорость до 700 км/ч, а максимальная дальность его полета составляет 2,5 тысячи километров.

"Такую поездку было спланировать достаточно сложно, сказывалась нехватка подобного опыта. До этого мы путешествовали только на небольшие расстояния и ни разу не совершали перелет через море", — приводит пресс-служба слова Чу Пер Жоу.