Вопреки стереотипам: низкий вес и идеальная фигура могут быть опасными

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Американские исследователи выяснили, что при низком индексе массы тела в соотношении с ростом человека, в возрасте 50-60 лет у него будет меньше шансов избежать деменции. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали Фремингемское исследование сердца, чтобы вычислить новые факторы риска, приводящие к развитию слабоумия. В частности, ученые обратили внимание на демографические данные, а также информацию об образе жизни людей в 1979-1983 годах и выяснили, кому из них поставили диагноз "деменция".

В более ранних исследованиях, отмечают специалисты, основным фактором, приводящим к слабоумию, называли возраст. Однако, как показало наблюдение, при недостаточном весе у людей в возрасте 50-60 лет деменция возникала чаще, чем у их ровесников с нормальным весом.

Среди других негативных факторов, способствующих старению мозга, ученые выделили также недостаток сна и вдовство.

Деменция — это приобретенное слабоумие, которое значительно снижает познавательные способности мозга, а также приводит к утрате в той или иной степени ранее усвоенных знаний.

В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.