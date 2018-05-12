В Минске почтили память уроженцев Молдовы, погибших в годы ВОВ

Землю с братской могилы, где погребены пять выходцев из Молдовы, погибших в Белоруссии, передали послу РМ.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В Минске, на мемориальном комплексе "Масюковщина", почтили память пятерых уроженцев Молдовы, погибших при освобождении Белоруссии от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

© Photo : Алексей Петрович Останки бойцов Красной Армии обнаружены в Каушанском районе

В рамках церемонии молдавской стороне в лице посла РМ в Беларуси Виктора Сорочана была передана земля с братских могил, где похоронены эти советские солдаты.

Шерпены снова зовут павших — 26 героев ВОВ обрели последнее пристанище >>>

В торжественной акции приняли участие председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, представители администрации Центрального района белорусской столицы, дипломатического корпуса, общественных объединений, молдавской диаспоры, трудовых коллективов.

"Сегодняшнее мероприятие — это возможность вспомнить об ушедших героях, о воинском братстве белорусского и молдавского народов, об общей победе", — отметил Шорец.

Виктор Сорочан выразил слова благодарности Минскому горисполкому за помощь в проведении акции, сообщают белорусские СМИ.

Первыми полегли в Шерпенах: 13-й офицерский штрафбат и память о нем >>>

На сегодняшний день установлены имена 52 молдавских воинов, погибших в боях на белорусской земле. С их могил в капсулу собирается земля, которая будет установлена в крипте храма-памятника в честь всех святых в Минске. Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.