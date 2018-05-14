Самые дешевые билеты лоукостеров в Румынии стоят от 3 евро

В Лондон можно улететь за цену чашки кофе, но в декабре, а в Дюссельдорф - всего через неделю.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Ирландская авиакомпания Ryanair, один из крупнейших европейских лоукостеров, бьет рекорды, предлагая в Румынии авиабилеты на одно из направлений по цене 2,99 евро.

Именно столько стоит билет на рейс Тимишоара — Дюссельдорф (Германия) на 17 мая. За 3,99 евро можно улететь из Бухареста в Лондон — но 18 декабря. Самый дешевый билет на этот рейс обратно, за 4,71 евро, можно зарезервировать либо с 22 до 26 декабря, либо в последние три дня года.

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На самолеты, следующие рейсом из Бухареста в Болонью, Брюссель или Милан авиакомпания продает билеты по 9,99 евро, из Тимишоары в Брюссель можно улететь за 3,99 евро, в Милан — за 4,99 евро, в Берлин за 7,99 евро, а в Бухарест — за 9,98 евро.