Пока все спали: лесные пожары и приостановка акций протеста

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. При взрыве у полицейского участка во втором по величине городе Индонезии Сурабая погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости. В соцсетях были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, как два мотоцикла подъезжают к полицейскому участку, после чего на одном из них срабатывает бомба. Несколько полицейских получили ранения.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

Участники акции в Тбилиси начали расходиться по домам‍

Участники акции протеста в Тбилиси против спецоперации в столичных ночных клубах начали расходиться по домам после заявления организаторов о приостановке митингов на неделю, передает Sputnik Грузия. © AFP 2018 / KENA BETANCUR Какой сегодня праздник 14 мая

Ранее один из организаторов акции Бека Цикаришвили заявил, что все митинги отменяются до следующей субботы. Таким образом протестующие намерены дать время МВД Грузии выполнить их требования.

В Иркутской области потушили два лесных пожара

Два лесных пожара на площади 143 гектара потушили в Иркутской области в воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 гектара, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе", — говорится в сообщении. В тушении пожара принимали участие 29 человек и 10 единиц наземной техники, пишет РИА Новости.