Пока все спали: операция Меланьи Трамп и утечка данных Facebook

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации сосудов почек. При эмболизации перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост. Операция прошла успешно и без осложнений.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Роскошное платье Меланьи Трамп стало историей

Первая леди США проведет в больнице еще около недели.

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Дональд Трамп, несмотря на надвигающийся ливень, прилетел в больницу на вертолете навестить супругу, отмечает РИА Новости.

"Успешная процедура, она в хорошем настроении. Спасибо всем доброжелателям!" — написал он перед вылетом.

В Мумбаи военный вытащил девочку из-под движущегося поезда

Камера видеонаблюдения на вокзале в Мумбаи сняла, как к отправляющемуся составу подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, а ребенок отпускает ее руку и проваливается в просвет между вагоном и платформой.

Сидевший на скамейке на станции мужчина в военной форме мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка.

Спасителя зовут Сачин Пол.

Он, как и девочка, получил небольшие ушибы, им оказали помощь в медпункте при вокзале, отмечает РИА Новости. CC0 / geralt Какой сегодня праздник 15 мая

Масштабная утечка личных данных пользователей Facebook

Личные данные около трех миллионов пользователей Facebook, использовавших приложение с психологическими тестами, находились в свободном доступе в течение четырех лет.

Приложение myPersonality — проект Кембриджского университета, который был создан в 2007 году. В нем пользователи могли проходить психологические тесты и быстро получать результаты. Некоторые пользователи соглашались поделиться своими личными данными из профилей в Facebook, таким образом была создана "одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук", пишет РИА Новости.

Ларс фон Триер представил на Каннском фестивале новый фильм

Датский режиссёр Ларс фон Триер после семилетнего перерыва представил на Каннском фестивале свой новый фильм "Дом, который построил Джек", передает РИА Новости.

По красной дорожке вместе с режиссёром прошли Мэтт Диллон, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль и Бруно Ганц.

В 2011 году Триер был объявлен "персоной нон грата" Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером. Спустя семь лет Канн готов принять скандального режиссера обратно.