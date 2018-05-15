Представители СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве: задержан журналист

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Журналист, которая находится внутри, перестала выходить на связь.

Также стало известно, что в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам коллег, это произошло на улице рядом с его домом.

Информацию о задержании Вышинского подтвердил и его адвокат, отметив, что с его подзащитным в настоящее время проводят следственные действия.

Главный редактор телеканала RT и международного агентства информации и радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с действиями СБУ в отношении РИА Новости Украина на своей странице в социальной сети.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева, отмечает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.