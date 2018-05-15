Киселев: Киев должен освободить журналиста РИА Новости Украина

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и прекратить преследование СМИ, заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Sputnik / Алексей Филиппов Представители СБУ ворвались в офис РИА Новости в Киеве: задержан журналист

Ранее сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Во вторник также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Вышинского.

"Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украины", — заявил Киселев РИА Новости.

БАНДИТСКОЕ ПОХИЩЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА

По его словам, этот инцидент, который можно назвать "бандитским нападением", может быть связан с запланированным открытием во вторник моста через Керченский пролив.

"Это, наверное, мелкая месть. Действительно, может быть связано с мостом. Сейчас можно говорить, что, может быть, приурочено, чтобы как-то отвлечь внимание, но мост точно здесь не виноват. Это отражение природы нынешнего украинского режима", — сказал Киселев.

"Это бандитское нападение, это похищение журналиста. И, к сожалению, это существующая сейчас практика в Киеве, поскольку этот режим считает несовместимым с собой нормальную профессиональную деятельность журналиста", — добавил он.

РАСПРАВА С МЕДИАСЕТЬЮ

Кисилев пояснил, знает Вышинского с 2000 года, и это "очень мужественный и высокопрофессиональный" человек. Сейчас он является руководителем "РИА Новости — Украина".

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.

"Это наше партнерское агентство, сайт rian.com.ua не обновляется уже больше часа. И никто из сотрудников "РИА Новости — Украина" не подходит к телефону, не доступен по телефонам. Очевидно, что дело обстоит хуже, чем похищение одного человека. А, судя по заявлению представителя СБУ, который косвенно признал, что СБУ имеет к этому отношение, в Украине, как они говорят, скрыта медиасеть "страны-агрессора", и вот сейчас будут с ней, собственно, расправляться. Так что здесь ничего хорошего", — добавил Киселев.

© Sputnik / Alexey Malgavko Открывается мост через Керченский пролив

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.