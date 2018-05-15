Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, массовое движение по которой станет возможным уже завтра.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, причем сделал это весьма оригинально.

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Глава российского государства за рулем КАМАЗа проехал по Крымскому мосту. "Поехали", — сказал Путин и сел в кабину. Он возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

До этого российский лидер ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

Путин отметил, что "Крымский мост имеет значение для юга России".

"По мосту в год по этой трассе могут проехать 14 миллионов человек и свыше 13 миллионов тонн грузов перемещено. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России. Так что, не только для меня — для всей страны это очень важный и перспективный объект", — сказал Путин после открытия моста.

О готовности моста ему рассказали и.о. министра транспорта России Максим Соколов и председатель совета директоров компании "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Аркадий Ротенберг.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

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По данным инфоцентра, проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.