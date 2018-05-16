Пока все спали: заработал Крымский мост и подешевела нефть

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Автомобили начали движение по Крымскому мосту в обоих направлениях.
Со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей и мотоциклистов. Первыми проехали местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Со стороны Крыма жители полуострова также открыли движение. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей. Колонну мотоциклистов возглавил байкер Александр Залдостанов (Хирург), сообщает РИА Новости.
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Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи.
Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается.
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По его словам, действующая структура доказала свою работоспособность, отмечает РИА Новости.
Руководителя портала РИА Новости Украина этапируют в Херсон
Украинские власти начали этапирование руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского из Киева.
В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело Вышинского.
Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть снижаются утром в среду после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,31%, до 78,19 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,28%, до 71,11 доллара за баррель.
По данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 763 тысячи баррелей. В предыдущую неделю показатель снизился на 1,85 миллиона баррелей, по данным той же организации, пишет РИА Новости.