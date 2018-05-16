Главу РИА Новости Украина этапируют в Херсон

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского начали этапировать из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. По словам адвоката Вышинского, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело. При этом, как отмечает супруга Ирина, Кирилл Вышинский не может обходиться без лекарств.

"Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть проблемы со здоровьем, и это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", — сказала Ирина Вышинская, которую цитирует РИА Новости.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.

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Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

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Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

"Глава представительства РИА Новости в Киеве Бородин вышел на связь с редакцией, сообщил о 11-часовом обыске, у него конфискованы средства связи", — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.