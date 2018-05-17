Пока все спали: новые санкции против России и заявление Эрдогана

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы. Такое заявление последовало на фоне бездействия организации после столкновений в секторе Газа, в которых погибли десятки палестинцев.

По словам Эрдогана, организация исчерпана и истощена. Как считает президент Турции, международное сообщество использует двойные стандарты перед лицом попрания прав и свобод палестинцев, отмечает РИА Новости.

Новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил Белый дом.

Эти меры затребованы конгрессом в военном бюджете 2018 года. Помпео должен работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

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Конгресс потребовал от президента представить доклад, где должен быть план "мер" против российских чиновников, которые могли бы быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам США, сообщает РИА Новости.

Пожар на территории бывшего военного арсенала

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии. Самолет Бе-200 и вертолеты Ми-8 ведут проливку территории. По словам источника, при пожаре никто не пострадал.

Также в МЧС сообщили, что утром прекратилась детонация снарядов.

Из опасной зоны эвакуировали почти 1,5 тысячи человек, 33 из них находятся в пунктах временного размещения.

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Позже стало известно об эвакуации детского санатория, который находится в десяти километрах от Пугачево, пишет РИА Новости.

Россия готовится к ЧМ-2018

Роспотребнадзор заявил о 704 случаях завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и 173 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, сообщает РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, на 14 мая проверены более 18,5 тысячи объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги в городах-участниках чемпионата мира.

"В целом было выявлено 704 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 55 случаев) и 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.