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Пока все спали: прогнозы о скорой эпидемии и землетрясения

© AP Photo /
Общество
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Самое интересное за ночь (17)
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КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию. Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей. Об этом свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, результаты которого опубликованы в научном журнале Science, отмечает РИА Новости. 

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© Sputnik / Alexey Danichev
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Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.

В частности, этому способствует регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

Снег в Красноярске

В Красноярске идет небольшой снег, сообщили РИА Новости в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

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© AP Photo / CIA
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"В Красноярске идет небольшой снег, однако снежного покрова на земле нет. Снег тут же тает. Для резко континентального климата это нормальное явление. Твердые осадки считаются нормой вплоть до начала июня", — сказал собеседник.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 544 километрах к северо-восточнее города Опотики на острове Северный, его очаг залегал на глубине 10,6 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась, пишет РИА Новости.

В МИД рассказали о позиции БРИКС по санкциям США против Ирана

Страны БРИКС выступают против односторонних санкций США в отношении Ирана, эта тема будет обсуждаться 4 июня на министерской встрече участников объединения в Южной Африке, сообщил РИА Новости начальник отдела БРИКС МИД России Михаил Калугин, которого цитирует РИА Новости. 

Страны БРИКС
© Sputnik /
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Он напомнил, что все участники БРИКС имеют "довольно развитые" связи с Ираном и выступают против односторонних санкций, которые США после выхода из СВПД грозят вводить против стран, торгующих с исламской республикой.

"БРИКС последовательно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела государств и против использования рудиментарной контрпродуктивной практики односторонних санкций… Мы отстаиваем право наций развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать", — отметил Калугин.

"Это развитие будет продолжено несмотря ни на какое давление и внешние санкции", — добавил дипломат, говоря о российской позиции.

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