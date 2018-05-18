Чудесное выздоровление: Скрипаль выписан из госпиталя в Солсбери

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший при отравлении в Солсбери, выписан из больницы, где он находился более двух месяцев, сообщило управление здравоохранения по юго-западу Англии.

"Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы. Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время", — приводятся в полученном РИА Новости заявлении управления слова директора районной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс.

Управление не сообщает, где будет находиться Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение. Также в настоящее время не известно местонахождение его дочери Юлии, выписанной из больницы ранее.

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"Все выписанные пациенты (связанные с ЧП в Солсбери) имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", — говорится в заявлении управления.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя".

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В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.