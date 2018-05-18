Киселев и Симоньян выступили в защиту журналистов на Украине

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сравнил арест в Херсоне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с инквизицией.

Это заявление, как сообщает РИА Новости, он сделал на акции в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов. Акция прошла в пятницу у посольства Украины в Москве.

"Мы здесь для того, чтобы выразить свой протест против инквизиции, на самом деле, да. Потому что это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершить и потом просто его уничтожают. Тогда сжигали на костре, а сейчас ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как это вообще понять? Кириллу исполнилось в прошлом году 50 лет, представим себе, он должен что выйти в 65 с клеймом "изменник родины", ну это абсолютный абсурд, это средневековая инквизиция", — сказал Киселев.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в зоне риска на Украине находится любой человек, который выступает против курса действующих властей.

"В зоне риска на Украине сейчас находится любой человек, который выражает позицию, отличную от позиции киевской власти, чем ближе выборы на Украине, тем крепче будет этот риск", — сказала Симоньян.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

© Sputnik . Ruptly Арест Кирилла Вышинского в Киеве: журналиста могут посадить на 15 лет

В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.