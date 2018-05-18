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Кирилл Вышинский

Путин: задержание Вышинского в Киеве беспрецедентно

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (24)
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Президент России и канцлер Германии обсудили задержание главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Произошедшее президент России обсудил в пятницу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Что касается задержания журналистов, я с вами согласен. Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел", — сказал Путин по итогам переговоров с Меркель. 

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В свою очередь, канцлер Германии подчеркнула, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве Вышинского.

"Что касается журналиста (Вышинского), я, конечно же, буду обсуждать с украинским президентом свою сегодняшнюю поездку и упомяну этот случай", — сказала Меркель.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ. 

В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства. 

Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (24)

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Теги:
арест, РИА Новости Украина, Кирилл Вышинский, Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Путин, Германия, Россия, Украина
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