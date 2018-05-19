Новые штрафы в Италии: граждане Молдовы могут "попасть" на 500 евро

Штраф до 500 евро грозит туристам, которые попытаются воспользоваться пластиковой одноразовой посудой на итальянских островах Тремити.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Острова Тремити — единственный итальянский архипелаг в Адриатическом море. Эти пять островов — Сан-Домино, Сан-Никола, Капрая, Кретаччо и Пьяноза, находящиеся в 20 километрах от восточного берега полуострова Гаргано, называют идиллическими.

Общая площадь архипелага менее 300 гектаров. Тремити считается раем для дайверов, любителей романтики и уединенного отдыха.

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Последствия массового туризма ощутимы и здесь: на островах действительно много пластикового мусора, который захламляет как пляжи, так и прибрежные воды. В связи с этим мэр Тремити Антонио Фентини ввел запрет на пользование пластиковой посудой на архипелаге с мая этого года. Об этом сообщило РИА Новости.

Антонио Фентини сослался на данные экологов, которые исследовали местные прибрежные воды и обнаружили, что на каждый кубический метр воды приходится более двух кусков неразлагаемого пластика, не считая другого мусора.

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Запрет на одноразовый пластик действует как для туристов, так и для местных жителей. Штрафы за нарушения весьма внушительные: от 50 до 500 евро, штрафовать будут прямо на месте.

По словам мэра, пикники на островах никто не запрещает, но надо будет использовать многоразовую или биоразлагаемую посуду.

При этом Фентини не исключил, что в перспективе на архипелаге Тремити введут ограничения на пользование пластиковыми бутылками и контейнерами из полистирола.