Пока все спали: второй тур выборов в Кишиневе и Клинтон в шапке-ушанке

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В ночь с воскресенья на понедельник стало ясно, что в Кишиневе пройдет второй тур мэрских выборов.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе будет второй тур выборов мэра, а в Бельцах - нет

Ни один из участников электоральной гонки не набрал более 50 % от числа проголосовавших. Таким образом, за кресло столичного градоначальника предстоит бороться Иону Чебану (40,97% голосов) и Андрею Нэстасе (32,12% голосов). А всего в Кишиневе на выборах мэра проголосовало 35,53% человек от общего количества избирателей, то есть, 225 579 человек.

"Не можешь победить, вступай в их ряды": Клинтон надела шапку-ушанку

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила шапку-ушанку.

Отмечается, что она произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.

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В ходе выступления Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года.

© REUTERS / Joshua Roberts Трамп: жуликоватая Клинтон - худший лузер всех времен

"Я все еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", — сказала Клинтон, которую цитирует

РИА Новости.

В Британии призвали ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Соединенного Королевства включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России, и ужесточить сами ограничения.

В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", опубликованном 21 мая, комитет утверждает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

В связи с этим, говорится в документе, борьба с размещением активов лицами, связанных с российскими властями, и ужесточение санкций должны стать приоритетом британских властей, сообщает РИА Новости.

Умерла голливудская актриса Патриша Морисон

Бродвейская и голливудская актриса Патриша Морисон скончалась в американском Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет, пишет РИА Новости.



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Одной из самых успешных работ в карьере актрисы является бродвейский мюзикл "Целуй меня, Кэт". Кроме того, она известна по роли в художественном фильме Роя Уильяма о Шерлоке Холмсе "Прелюдия к убийству".