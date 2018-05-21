Жестокое убийство в Гратиештах: суд вынес первое решение

Судебная инстанция вынесла 21 мая первое решение по делу о жестоком убийстве девушки в пригороде молдавской столицы.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Кишиневский суд в понедельник поместил под 30-дневный арест подозреваемого в жестоком убийстве 20-летней девушки из Крикова, чье расчлененное тело обнаружили 19 мая в сумке на берегу водоема в Гратиештах (пригород Кишинева).

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Подозреваемый в убийстве девушки в Гратиештах - кто он

Никаких заявлений мужчина не сделал.

Девушка пропала 13 мая 2018 года. Она жила в Крикова. В соцсетях сообщают, что ее звали Дианой. Мать и тетя Дианы написали объявления в сети о пропаже девушки и просили предоставить информацию о ее местонахождении.

Согласно опубликованной информации пресс-службы Кишиневского управления полиции, на теле умершей криминалисты обнаружили следы насильственной смерти. Голову нашли в нескольких сотнях метров от места, где находилась сумка с останками погибшей.

Подозреваемый – 32-летний житель Крикова. Если суд признает его вину, ему грозит 10-15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.