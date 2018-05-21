Медовый месяц принца Гарри и Меган Маркл откладывается: в чем причина

Место предстоящего отдыха молодоженов держится в строгом секрете. Ряд СМИ сообщают, что пара отправится в Африку.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл отложили свадебное путешествие. Новоиспеченые герцог и герцогиня Сассекские отправятся в медовый месяц лишь осенью, поскольку до этого им предстоит принять участие в ряде официальных мероприятий, пишет Sputnik Армения.

Молодожены в субботу после церемонии венчания совершили 25-минутное путешествие в открытой карете — ландо по улицам городка Виндзор.

© AFP 2018 / Danny Lawson Первые фото со свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл 21

Затем состоялись два приема. Первый прошел вслед за церемонией в часовне Святого Георгия, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Второй состоялся позднее и был устроен для молодоженов и их ближайших друзей от имени отца Гарри, наследника британского трона принца Чарльза.

22 мая они примут участие в качестве герцога и герцогини Сассекских в первом своем официальном мероприятии на лужайке Букингемского дворца по случаю благотворительной деятельности принца Чарльза в связи с предстоящим 70-летием наследника британского трона, который отмечается 14 ноября.

Ожидается также, что вслед за этим они отправятся в свою первую зарубежную поездку в Ирландию и только затем проведут медовый месяц. Причем место их отдыха держится в строгом секрете.

Ранее британские СМИ утверждали, что пара уже выбрала для свадебного путешествия африканское направление и может посетить, в частности, Намибию. Речь шла и о Ботсване.

Гарри и Меган работали там волонтерами в начале своих отношений и не раз намекали, что намерены вернуться в страну после свадьбы.

По некоторым данным, королевская семья за свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл заплатила 43 миллиона долларов.