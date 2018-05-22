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Вануату. Молдавский ученый Дорин Лозовану и аборигены

Как молдавский ученый наладил отношения с государствами Океании

Дорин Лозовану
Общество
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Ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АН Молдовы, доктор географии Дорин Лозовану рассказал о результатах научной экспедиции в Вануату, королевство Тонга, Тувалу и Фиджи.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. К сожалению, у Молдовы нет финансовых возможностей поддерживать связи с государствами Океании. Однако наш соотечественник взял на себя миссию частично восполнить этот пробел, отправившись в далекое путешествие в экзотические островные государства с научными целями, а также для установления культурных и деловых связей с Вануату, королевством Тонга и Тувалу.

Забегая вперед, можно сказать, что эта экспедиция оказалась во всех смыслах плодотворной и удачной. О некоторых деталях своего путешествия рассказал сам ученый на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Восточный Тимор с высоты птичьего полета
Дорин Лозовану
Восточный Тимор

Добро пожаловать

По пути в Вануату, я прилетел в Индонезию на остров Ява, затем через Восточный Тимор – бывшая португальская колония, далее – в Австралию – сначала в Дарвин, затем в Брисбен, и оттуда – в Вануату, где нас встретил бывший спикер с тремя депутатами парламента этой страны, — рассказывает Лозовану. "В дальнейшем прошли и другие встречи на высоком уровне, в том числе с министром образования, с секретарем парламента и другими чиновниками. Надеюсь, что эти связи будут иметь продолжение, потому что есть перспективы для сотрудничества", — рассказал ученый.

"Вануату сейчас динамично развивается и в экономическом, и в культурно-научном плане. Один из интересных проектов – создание национального университета Вануату. Им понадобятся специалисты, в этом деле они рады сотрудничать не только с Австралией и Новой Зеландией, но и со странами Европы. Я попытаюсь помочь им в этом вопросе", — заявил Лозовану.

Портрет Вануату

Вануату состоит из 82 островов. Общая площадь суши – около 13 тысяч квадратных километров, население 272 тысячи человек. В основном — это племена меланезийского происхождения, использующие кроме официальных и свои местные языки.

В Вануату три государственных языка – английский, французский и бишлама, созданный на базе английского с местным колоритом. "Вопрос о взаимодействии языков был частью моих исследований", – говорит этнолог. "Все они используются в равной мере – издаются документы, выпускаются передачи на радио, телевидении на трех языках, таким образом, учитываются интересы различных групп населения, чтобы не допустить конфликта в обществе. Кроме того, в Вануату в ходу 113 местных языков", отметил специалист.

Сегодня почти на всех островах есть аэродромы и осуществляется регулярная паромная связь между островами, поэтому проблема преодоления больших расстояний в общем решена, — отметил молдавский географ.

Тонга. Паромная переправа
Дорин Лозовану
Тонга. Паромная переправа

Вануату торгует не только со своей бывшей метрополией – Великобританией и Францией, но также с Австралией, Новой Зеландией и другими странами. Вануату удалось создать свой брэнд – особую экологическую говядину, которая экспортируется в Австралию и США. Коровы и свиньи здесь пасутся свободно, питаются в основном кокосами в экологически чистой среде, поэтому и мясо хорошего качества.

Страна, у которой нет врагов, только друзья, партнеры и туристы

По словам Лозовану, страна проводит политику нейтралитета – слово "мир" – ключевое в их политике. Они подчеркивают, что у них нет никаких врагов, Вануату дружит со всеми странами мира, и это у них получается. У них отличные отношения с Российской Федерацией, бурно развиваются отношения с Китаем – это их главный инвестор, в том числе в инфраструктуру, промышленные и туристические объекты. Китай сегодня главный экономический партнер Вануату. Основной приоритет Вануату – развитие туризма за счет новых гостиниц, природного и культурного разнообразия, стабильности, репутации и безопасности.

"Вануату смогло успешно впитать в общественный климат идеи дружбы, особого отношения к туристам", – отметил ученый.

Вануату. Лицеистки
Дорин Лозовану
Вануату. Лицеистки

Собеседник также рассказал об обычной жизни в Вануату, отметив, что местные жители очень доброжелательны, не навязчивы, стеснительны. Несмотря на отдаленность от цивилизации современные технологии внедряются и на островах – мобильная связь, компьютеры, интернет – обычное дело. До сих пор сохраняются народные традиции, промыслы – особенно резьба по дереву. Отличная кухня – популярны рыбопродукты, фрукты и овощи, особой любовью пользуются арбузы. Самый желанный, праздничный продукт – блюда из свинины. В Вануату существует культ свиньи, которая считается самой большой драгоценностью – она дороже серебра и золота. Цены в стране – не маленькие, но продукты и услуги доступны для граждан.

Вануату. Порт-Вила. Рынок
Дорин Лозовану
Вануату. Порт-Вила. Рынок

Этнографическая связь

"Мне удалось установить связь с Национальным музеем Вануату, где я исследовал коллекции, фонды, архивы музея, обнаружив интереснейшие артефакты. Посоветовал провести полевые работы, так как на островах сохранилось еще много подобных вещей", — отметил Лозовану. Ученый продемонстрировал фотоснимки культовых статуэток, масок для инициации, которые до сих пор используются на отдаленных островах.

Вануату. Музей. Ритуальные маски
Дорин Лозовану
Вануату. Музей. Ритуальные маски

Неожиданным сюрпризом стал рассказ ученого о местном традиционном инструменте, который схож с молдавским наем. Какая связь, и есть ли она – еще предстоит выяснить.

Молдавский путешественник рассказал и о многом другом, увиденном в Вануату, а также в королевстве Тонга. Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Тонга. Лодка на берегу океана
Дорин Лозовану
Тонга. Лодка на берегу океана

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Теги:
Вануату, Океания, народы, путешествия, острова, культура, пресс-конференция, Дорин Лозовану, Вануату, Океания, Примечательные факты
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