Как молдавский ученый наладил отношения с государствами Океании

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. К сожалению, у Молдовы нет финансовых возможностей поддерживать связи с государствами Океании. Однако наш соотечественник взял на себя миссию частично восполнить этот пробел, отправившись в далекое путешествие в экзотические островные государства с научными целями, а также для установления культурных и деловых связей с Вануату, королевством Тонга и Тувалу.

Забегая вперед, можно сказать, что эта экспедиция оказалась во всех смыслах плодотворной и удачной. О некоторых деталях своего путешествия рассказал сам ученый на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Дорин Лозовану Восточный Тимор

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По пути в Вануату, я прилетел в Индонезию на остров Ява, затем через Восточный Тимор – бывшая португальская колония, далее – в Австралию – сначала в Дарвин, затем в Брисбен, и оттуда – в Вануату, где нас встретил бывший спикер с тремя депутатами парламента этой страны, — рассказывает Лозовану. "В дальнейшем прошли и другие встречи на высоком уровне, в том числе с министром образования, с секретарем парламента и другими чиновниками. Надеюсь, что эти связи будут иметь продолжение, потому что есть перспективы для сотрудничества", — рассказал ученый.

"Вануату сейчас динамично развивается и в экономическом, и в культурно-научном плане. Один из интересных проектов – создание национального университета Вануату. Им понадобятся специалисты, в этом деле они рады сотрудничать не только с Австралией и Новой Зеландией, но и со странами Европы. Я попытаюсь помочь им в этом вопросе", — заявил Лозовану.

Портрет Вануату

Вануату состоит из 82 островов. Общая площадь суши – около 13 тысяч квадратных километров, население 272 тысячи человек. В основном — это племена меланезийского происхождения, использующие кроме официальных и свои местные языки.

В Вануату три государственных языка – английский, французский и бишлама, созданный на базе английского с местным колоритом. "Вопрос о взаимодействии языков был частью моих исследований", – говорит этнолог. "Все они используются в равной мере – издаются документы, выпускаются передачи на радио, телевидении на трех языках, таким образом, учитываются интересы различных групп населения, чтобы не допустить конфликта в обществе. Кроме того, в Вануату в ходу 113 местных языков", отметил специалист.

Сегодня почти на всех островах есть аэродромы и осуществляется регулярная паромная связь между островами, поэтому проблема преодоления больших расстояний в общем решена, — отметил молдавский географ.

Дорин Лозовану Тонга. Паромная переправа

Вануату торгует не только со своей бывшей метрополией – Великобританией и Францией, но также с Австралией, Новой Зеландией и другими странами. Вануату удалось создать свой брэнд – особую экологическую говядину, которая экспортируется в Австралию и США. Коровы и свиньи здесь пасутся свободно, питаются в основном кокосами в экологически чистой среде, поэтому и мясо хорошего качества.

Страна, у которой нет врагов, только друзья, партнеры и туристы

По словам Лозовану, страна проводит политику нейтралитета – слово "мир" – ключевое в их политике. Они подчеркивают, что у них нет никаких врагов, Вануату дружит со всеми странами мира, и это у них получается. У них отличные отношения с Российской Федерацией, бурно развиваются отношения с Китаем – это их главный инвестор, в том числе в инфраструктуру, промышленные и туристические объекты. Китай сегодня главный экономический партнер Вануату. Основной приоритет Вануату – развитие туризма за счет новых гостиниц, природного и культурного разнообразия, стабильности, репутации и безопасности.

"Вануату смогло успешно впитать в общественный климат идеи дружбы, особого отношения к туристам", – отметил ученый.

Дорин Лозовану Вануату. Лицеистки

Собеседник также рассказал об обычной жизни в Вануату, отметив, что местные жители очень доброжелательны, не навязчивы, стеснительны. Несмотря на отдаленность от цивилизации современные технологии внедряются и на островах – мобильная связь, компьютеры, интернет – обычное дело. До сих пор сохраняются народные традиции, промыслы – особенно резьба по дереву. Отличная кухня – популярны рыбопродукты, фрукты и овощи, особой любовью пользуются арбузы. Самый желанный, праздничный продукт – блюда из свинины. В Вануату существует культ свиньи, которая считается самой большой драгоценностью – она дороже серебра и золота. Цены в стране – не маленькие, но продукты и услуги доступны для граждан.

Дорин Лозовану Вануату. Порт-Вила. Рынок

Этнографическая связь

"Мне удалось установить связь с Национальным музеем Вануату, где я исследовал коллекции, фонды, архивы музея, обнаружив интереснейшие артефакты. Посоветовал провести полевые работы, так как на островах сохранилось еще много подобных вещей", — отметил Лозовану. Ученый продемонстрировал фотоснимки культовых статуэток, масок для инициации, которые до сих пор используются на отдаленных островах.

Дорин Лозовану Вануату. Музей. Ритуальные маски

Неожиданным сюрпризом стал рассказ ученого о местном традиционном инструменте, который схож с молдавским наем. Какая связь, и есть ли она – еще предстоит выяснить.

Молдавский путешественник рассказал и о многом другом, увиденном в Вануату, а также в королевстве Тонга. Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.