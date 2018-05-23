Посольство РФ: заявление Скрипаль вызывает вопросы о ее содержании

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Обнародованное видеообращение Юлии Скрипаль вызывает озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Об этом сказано в заявлении посольства России в Великобритании, опубликованном в среду.

© Sputnik / Алексей Филиппов Врачи выписали Скрипаля из больницы: Лондон готовится к разоблачению

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В видеообращении, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.

"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — говорится в сообщении.

При этом, в диппредставительстве обратили внимание, что появившийся видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям.