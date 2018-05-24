За опубликованные в соцсетях фото и видео будут штрафовать

В странах ЕС вступает в силу новый регламент по защите персональных данных - что нужно знать о нем?

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Общий регламент по защите данных в Европейском союзе вступает в силу 25 мая. На протяжении нескольких месяцев страны ЕС очень серьезно готовятся к вступлению в силу этого закона и применению его на практике. Об этом в ходе видеомоста Кишинев — Минск — Ереван — Таллин заявила эстонский эксперт, доцент Евроакадемии, руководитель юридического бюро Татьяна Калин (Эстония).

© AFP 2018 / DPA/Oliver Berg Вниманию жителей Молдовы: эти продукты нельзя ввозить с собой в ЕС

Документ предусматривает жесткие ограничения и существенные штрафы за публикацию в соцсетях (для публичного обозрения) видеоматериалов и фотографий с третьими лицами — гражданами ЕС – без их согласия. Третье лицо может потребовать возмещение ущерба в результате распространения его персональных данных в виде фотографий или видео.

Новый европейский регламент непосредственно распространяется в том числе и на граждан Молдовы.

"Регламент будет применяться к физическим лицам независимо от их национальности, места жительства в связи с обработкой их персональных данных на территории Европейского союза. Если туристы посетили какую-либо из стран ЕС, сделали фотографии и выложили их для публичного пользования, к ним также будет примется данный регламент", — подчеркнула Калин.

Отвечая на вопросы доктора права Сергея Мишина об использовании фотографий с третьими лицами на своей личной странице — в своем личном пространстве — в соцсетях, эстонский эксперт подтвердила, что доступность личной страницы в соцсетях является основанием для применения регламента.

Регламент также предусматривает ответственность за сделанные несовершеннолетним ребенком и опубликованные им в соцсетях фотографии в случае нарушения прав третьих лиц.

"Если речь идет о фотографировании и выкладывании данной информации в интернет, то за несовершеннолетнее лицо несут ответственность его родители или законные представители", — подчеркнула Татьяна Калин.

Полную версию видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.