Китайские ученые рассказали о смертельной опасности шашлыка

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Дым от шашлыка, оказывается, не так уж и приятен, точнее, даже вовсе не полезен. Об этом рассказали в интервью изданию Environmental Science & Technology китайские ученые из Цзинаньского университета.

© Sputnik / Fedorenko Vladimir Как не оказаться на больничной койке после пикника

Они поделились результатами своего эксперимента, в котором участвовало 20 молодых людей в возрасте от двадцати двух до двадцати пяти лет. Согласно данным, которые представили ученые, дым, исходящий во время приготовления шашлыка, токсичен.

Опасные вещества, попадающие на кожу, могут привести к мутациям ДНК и даже способствуют возникновению рака. Ученые утверждают, что сделали открытие, потому как ранее воздействие токсинов на организм при попадании через кожу не изучалось. Считалось, что вредные вещества, наносят серьезный вред организму только при попадании внутрь с пищей или при дыхании.

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И вот, специалисты Цзинаньского университета выяснили, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу.

Чтобы предостеречься от негативных последствий, китайские учены предлагают готовить шашлыки в закрытой одежде, с длинными рукавами.