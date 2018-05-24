19:25 24 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян: борьба Запада с RT приводит к обратному эффекту

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
19 0 0

В условиях давления на российские СМИ за рубежом они должны только наращивать свои усилия, чтобы достучаться до западной аудитории – считает Симоньян.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Пример RT показывает, что чем больше с ним борются, тем лучше у него получается. Об этом заявила в четверг на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.

"Они изобретают все новые и новые способы борьбы с нами. В этой ситуации мы должны только наращивать свои уже удавшиеся попытки достучаться до их аудитории, достучаться до населения мира, мы должны становиться больше, сильнее, потому что вода камень точит. И пока история показывает, что чем больше они с нами борются, тем лучше у нас получается", — заявила Симоньян. 

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
© Sputnik / Ilya Pitalev
Захарова: блокировка "Россия сегодня" на Украине – политическая цензура

Она напомнила, что за то время, когда на Западе "включили режим удушения" RT, анализ аудитории, который проводится западными же компаниями, показал, что "она выросла на треть за этот год с небольшим". Симоньян также отметила, что западные СМИ единодушны "в своих стереотипах, в своих штампах, в своих обвинениях и выводах" в отношении России.

По ее мнению, нарушение многолетней гегемонии "англосаксонских СМИ", которое произошло благодаря тому, что в мировом медиапространстве появились средства массовой информации, отражающие другую точку зрения, такие как RT, эти самые СМИ "взбесило".

"Мы не считаем, что только западные СМИ имеют право рассказывать миру, что они думают об этом самом мире. Мы не считаем, что только западные голоса имеют право быть услышанными. Мы не считаем, что только западная точка зрения имеет право быть увиденной. Мы не считаем, что десятилетие абсолютной монополии западных СМИ и абсолютного владения западными СМИ аудиториями по всему миру привели к чему-то хорошему этот мир", — убеждена Симоньян.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

По теме

Новые претензии британского медиарегулятора к RT: что ответила Симоньян
"Мы ребята с юмором": Симоньян прокомментировала статус иноагента RT
Гаспарян: Sputnik и RT испытывают сильнейшее психологическое давление
Теги:
RT, Маргарита Симоньян, Запад
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Люди с флагом Украины в Киеве
    Несвобода слова

    Украинские санкции против МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина: общественные деятели Эстонии осудили очередную атаку Киева на СМИ.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Тбилисский Большой концертный зал (Филармония)
    А судьи кто?

    Зачем парламент Грузии хочет наделить суд правом запрещать творческие произведения – в материале Sputnik.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН
    Жизнь после забвения

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Мурат Гассиев
    Непростые переговоры

    В Москве не смогли договориться о дате и месте боя Гассиев-Усик – обсуждение продолжится на следующей неделе.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу
Председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата Аркадий Грушко
Что делать болельщику без билета на матч ЧМ-2018 по футболу?
Сколько часов работают европейцы
Сколько часов в неделю работают европейцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться