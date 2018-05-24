Симоньян: борьба Запада с RT приводит к обратному эффекту

В условиях давления на российские СМИ за рубежом они должны только наращивать свои усилия, чтобы достучаться до западной аудитории – считает Симоньян.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Пример RT показывает, что чем больше с ним борются, тем лучше у него получается. Об этом заявила в четверг на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.

"Они изобретают все новые и новые способы борьбы с нами. В этой ситуации мы должны только наращивать свои уже удавшиеся попытки достучаться до их аудитории, достучаться до населения мира, мы должны становиться больше, сильнее, потому что вода камень точит. И пока история показывает, что чем больше они с нами борются, тем лучше у нас получается", — заявила Симоньян.

Она напомнила, что за то время, когда на Западе "включили режим удушения" RT, анализ аудитории, который проводится западными же компаниями, показал, что "она выросла на треть за этот год с небольшим". Симоньян также отметила, что западные СМИ единодушны "в своих стереотипах, в своих штампах, в своих обвинениях и выводах" в отношении России.

По ее мнению, нарушение многолетней гегемонии "англосаксонских СМИ", которое произошло благодаря тому, что в мировом медиапространстве появились средства массовой информации, отражающие другую точку зрения, такие как RT, эти самые СМИ "взбесило".

"Мы не считаем, что только западные СМИ имеют право рассказывать миру, что они думают об этом самом мире. Мы не считаем, что только западные голоса имеют право быть услышанными. Мы не считаем, что только западная точка зрения имеет право быть увиденной. Мы не считаем, что десятилетие абсолютной монополии западных СМИ и абсолютного владения западными СМИ аудиториями по всему миру привели к чему-то хорошему этот мир", — убеждена Симоньян.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.