Россия узаконит нелегалов из стран бывшего СССР

Выходцам из Молдовы и других республик бывшего СССР, которые более 15 лет находятся на территории России нелегально, будет выдано удостоверение личности с последующей возможностью получения гражданства Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. В Российской Федерации планируют выдавать удостоверения личности лицам без гражданства — эта новость, опубликованная в издании "Известия" позволила вздохнуть свободно сотням тысяч людей, которые, по тем или иным причинам, жили в России нелегально.

А это означало, что они не могли официально устроиться на работу, пользоваться льготами, получать пенсию, иметь прописку, участвовать в выборах, то есть, оказались вне отношений гражданин-государство.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рощина: в эти сроки жители Молдовы могут получить российское гражданство

По словам российского адвоката, специалиста по международному праву Марии Ярмуш, таких людей, которые лишились всего этого в результате распада СССР, достаточно много, чтобы это нововведение стало для них соломинкой и возможностью быть полезными себе и тем, кто их окружает.

"Очень многие пострадали от распада Советского Союза. К примеру, кто-то отбывал наказание не по месту жительства, в другой республике, и, освободившись после распада СССР, оказывался без документов и, следовательно, не получил гражданство Российской Федерации. Речь идет и о гражданах СНГ, которые ездят из страны в страну также без документов — у кого-то документы украли, похитили", — рассказала Мария Ярмуш, комментируя в эфире радио Sputnik новшество в законодательстве Российской Федерации.

Эксперт добавила, что новый документ позволит этим людям впоследствии претендовать на российское гражданство и пользоваться всеми правами гражданина Российской Федерации.

"Эти люди смогут получать медицинскую и социальную помощь, трудоустраиваться, смогут получить разрешение на проживание, вид на жительство, а потом получить и гражданство Российской Федерации. Паспорт им может быть выдан после того как они проживут здесь необходимое время и не будут замечены в нарушении закона", — заключила адвокат.

О том, что законопроект уже разработан подтвердила член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина. По ее данным сейчас в стране проживает около 400-500 тысяч лиц, которые до сих пор не получили гражданство после распада СССР.