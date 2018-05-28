Незаконная миграция и граждане Молдовы: в ФСБ рассказали о связи

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Граждане стран Центральной Азии, а также Украины и Молдовы составляют основную долю мигрантов, пытающихся пересечь границу России. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдовы, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен", — сказал Кулишов.

© Sputnik / Алексей Филиппов Важно знать: изменяются условия трудоустройства мигрантов из Молдовы

Он также заявил, что наряду с трудовыми мигрантами в миграционном потоке выявляются иностранные граждане, следующие транзитом через Российскую Федерацию в страны Северной и Западной Европы. Преимущественно это выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Россия и Молдова ведут активный диалог по миграционной проблематике, включая вопросы практического взаимодействия при решении проблем молдавских трудовых мигрантов в России. В январе 2017 года президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским лидером Игорем Додоном заявил, что по его указанию создана комиссия на уровне Совета безопасности, занимающаяся вопросом молдавских мигрантов в России.

C 1 марта 2017 года начала действовать амнистия для трудовых мигрантов из Молдовы. Срок амнистии был рассчитан на 20 дней – до 20 марта. Затем его продлили до 12 мая. В итоге амнистию, либо легализацию получили около 100 тысяч граждан Молдовы.