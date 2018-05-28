Пока все спали: взрыв гранаты, морская авария и угроза утечки ядовитого газа

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Российское рыболовное судно Sanshiro Maru из-за плохой видимости столкнулось с моторной пластиковой лодкой в Японском море, в результате один человек погиб, сообщили РИА Новости в морском спасательно-координационном центре "Владивосток".

Инцидент произошел в четырех милях от поселка Великая Кема. В результате лодка затонула. Рыболовное судно спасло и подняло на борт двух из трех человек, находящихся в этой лодке. Третьего подняли на борт мертвым.

Граната с "секонд-хенда"

Житель Франции скончался в результате взрыва гранаты, которую купил на барахолке. Об этом пишет издание Est Republicain.

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По его данным, 68-летний житель коммуны Дамлевьер купил на барахолке четыре гранаты. Когда он пытался произвести некие действия с одной из них в гараже, снаряд взорвался. Мужчина скончался.

Отмечается, что полиция поместила продавца под стражу за хранение оружия и непредумышленное убийство. Как сообщил прокурор, при обыске прилавка продавца на барахолке была обнаружена еще одна граната.

Угроза утечки ядовитого газа с электростанции на Гавайях

Потоки лавы, которую извергает вулкан Килауэа в восточной части острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, приблизились в воскресенье к геотермальной электростанции, в связи с чем появилась угроза выбросов токсичного газа.

Раскаленная масса из расплавленных горных пород находится примерно в 40 метрах от одного из колодцев электростанции. В случае, если лава попадет в него, выделится сероводород, опасный для человека. В целях безопасности колодец был закрыт, пока утечек газа не зафиксировано.