"Разобрать на органы": новый закон о трансплантации напугал соседей Молдовы

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Радикальных изменений в законе не содержится. Но многие граждане страны восприняли его нервно — как попытку легализовать работу черных трансплантологов. РИА Новости разбиралось, насколько обоснованны страхи украинцев, что их "разберут на части".

"Предоплата — 100 процентов"

"Ну как зачем хочу продать почку? Денег надо, — терпеливо объясняет Павел из Днепропетровска. — Ситуация такая получилась… нечестная! Залез в кредит в банке, машину взял, а потом меня кинули. Денег фальшивых подсунули. В органы я обратился, суд идет, все как надо. Но денег-то не вернут, наверное".

Павел упорно отказывается приводить подробности. "Я рассчитал: долги погашу, что-то еще останется семье. Дома не знают, что есть проблемы. Не хочу их впутывать", — говорит он.

Александр из Кировоградской области решил продать почку и часть печени, чтобы купить… дом. "Не дом, так хотя бы домик. Зарплата на Украине сами знаете какая", — вздыхает он. Другой возможности обзавестись крышей над головой он не видит. Правда, пока этот "проект" притормозил. Александр плохо представляет, как продаются почки. К посредникам относится с подозрением. А как еще предложить себя "на органы", не знает.

Условия у посредников действительно "завораживающие". "Предоплата 100 процентов в вашем городе. Я приеду к вам с договорами и деньгами. Вы получаете всю сумму, подписываем договоры и вылетаем в клинику. Цена почки на данный момент 470 тысяч евро. Печень — 380 тысяч евро. У вас есть медкнижка? И насчет загранпаспорта — как у вас с ним?" — откликнулся на запрос Александра один из многочисленных "представителей клиник".

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Для продолжения общения обычно вежливо просят копию паспорта. А также залог — 80 долларов США. "Хочу быть уверенным, что вы за эти пару дней не передумаете и не найдете других людей", — объясняет посредник. И добавляет: "На Украине это (продажа органов. — прим. ред.) уголовно наказуемо". В общем, Павел и Александр все же не спешат со сделкой. Ведь убедиться в том, что тебя не обманут, невозможно.

Череда скандалов

Новый закон не содержит радикальных новаций. Но в стране — вероятно, из-за традиционного недоверия к власти — к нему отнеслись с подозрением. Скепсис выразил даже "патриотический" блогер Мирослав Гай, которого недоброжелатели невзлюбили за постоянную поддержку линии официального Киева. "Рада узаконила торговлю людскими органами", — прокомментировал он.

У простых украинцев есть все основания для подозрительности. О скандалах вокруг черной трансплантологии СМИ соседней страны сообщают регулярно. Причем еще с домайданной поры.

© Fotolia / VILevi Трансплантация органов: перед хирургами Молдовы ставятся новые задачи

В 2007 году в нелегальных операциях по пересадке органов обвиняли израильского медика Михаэля Зиса. Украинские врачи тогда утверждали, что это был обычный медицинский туризм.

В 2009-м немецкий еженедельник Spiegel провел журналистское расследование. Выяснилось, что баварская фармацевтическая компания Tutogen покупала на Украине органы скончавшихся людей. В некоторых случаях родственникам покойных об этом не сообщалось.

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Из попавших в распоряжение журнала документов компании следовало, что в 2000-2001 годах в этих целях использовали более тысячи тел. Tutogen с немецкой педантичностью платила за биоматериалы по твердому прайсу: за плечевую кость — 42 евро 90 евроцентов, за бедро — 49 евро 90 евроцентов.

В 2017-м оперативники СБУ вместе с полицейскими задержали группу мошенников, занимавшихся торговлей органами. Под прикрытием фирмы по медицинскому туризму они вывозили за границу граждан Украины. Донор получал на руки не более 15 тысяч долларов, сами "бизнесмены" снимали с каждой операции по 80-100 тысяч долларов.