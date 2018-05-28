Определено, как безопасно сидеть с семьей в самолете, отправляясь в отпуск

По данным экспертов в области безопасности авиаполетов, членам семьи ни в коем случае нельзя брать билеты на места, расположенные в разных частях салона.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Раздельные места для семей могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию Королевского авиационного общества Великобритании.

По данным авиационного ведомства Туманного Альбиона, члены семьи, сидящие в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как жителям Молдовы купить дешевые авиабилеты

В своем докладе организация советует авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

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Также уточняются идеальные условия для перелетов с ребенком: "Дети должны сидеть в одном ряду с взрослым, в самолетах с двумя проходами — быть отделенными не более чем одним проходом. Если это невозможно, то безопасным считается расположение места ребенка в соседнем ряду впереди или сзади от взрослого".