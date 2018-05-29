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Билеты на ЧМ-2018

РФ и Белоруссия взаимно признают визы на время ЧМ-2018 и евроигр-2019

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Общество
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Соответствующее соглашение подписано во вторник министрами иностранных дел обеих стран.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во вторник подписали в Минске соглашение о взаимном признании виз на период крупных спортивных мероприятий — чемпионата мира по футболу-2018 и Европейских игр-2019, сообщает РИА Новости

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Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и подписан главами МИД двух стран.

Как сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, безвизовый въезд из Белоруссии в РФ на время ЧМ-2018 для иностранных болельщиков будет действовать с 4 июня по 25 июля.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что параллельно стороны продолжают работу над большим соглашением о взаимном признании виз. Он отмечал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу завершить переговорный процесс по этому вопросу в 2018 году.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
взаимное признание виз, турнир, визы, Чемпионат мира по футболу, Владимир Макей, Сергей Лавров, Белоруссия, Россия
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